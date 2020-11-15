Глава Минтранса РФ заразился COVID-19 и ушел на самоизоляцию
Временно исполнять обязанности министра назначен Александр Нерадько.
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Министр транспорта России Виталий Савельев ушел на самоизоляцию в связи с положительным тестом на коронавирус.
«Тест на коронавирус, сданный министром транспорта Виталием Савельевым, показал положительный результат», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Обязанности Савельева будет временно исполнять первый замминистра, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, пишет ТАСС.