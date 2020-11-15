Дженнифер Лопес предусмотрела в брачном договоре штраф для мужа за измену

В случае неверности певице Дженнифер Лопес ее супруг должен будет заплатить ей 250 тысяч долларов. После слухов о неверности ее избранника Алекса Родригеса в 2019 году Лопес решила обезопасить себя и включила в брачный договор пункт о штрафе за измену, пишет Woman's Day.

Инцидент произошел на следующий день после помолвки пары. Тогда коллега спортсмена Хосе Консеко написал в Twitter, что у того была интрижка с его бывшей женой. У Родригеса вскоре на публике заметили синяк под глазом, однако Дженнифер нашла в себе силы простить жениха и не стала разрывать помолвку.

Теперь же в случае романа на стороне или даже случайного секса муж не отделается обычным фигналом, а должен будет заплатить супруге четверть миллиона долларов.