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Расходимся по домам: что происходит в России в период новой вспышки коронавируса

Светлана Головина
Константин Худолеев
21:15 15.11.2020
Общее число зараженных COVID-19 в стране достигло 1 925 825 человек, из которых более 22 тысяч за последние сутки.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

За последние сутки в России был зафиксирован новый антирекорд по числу зараженных коронавирусом - 22 572 человек.

По сравнению с весенней вспышкой сейчас мест в больницах для пациентов с COVID-19 в пять раз больше, однако система здравоохранения продолжает работать практически на износ. В тридцати регионах страны палаты загружены на 90%. Особенно тяжелая ситуация с коронавирусом складывается на Дальнем Востоке и в Сибири.

В инфекционной больнице Абакана, рассчитанной на 130 человек, более 160 пациентов. На этой неделе у одного из фельдшера произошла истерика, когда ее 90-летнюю пациентку отказались госпитализировать.

Место в больнице все-таки нашлось, но только после вмешательства республиканского Минздрава.

На помощь  регионам всегда готово прийти министерство обороны. Так, после обращения граждан, по приказу президента России в Хакасию отравились военные медики и развернули мобильный госпиталь.  

Сложная ситуация складывается и в аптеках - по всей стране зафиксирован дефицит противовирусных препаратов и антибиотиков.

«Прошу министра здравоохранения и руководителей регионов лично контролировать, как обеспечиваются медицинские учреждения и люди, которые лечатся на дому. Они должны получать лекарства сразу после постановки диагноза, а не ходить по аптекам. Этот вопрос надо решить оперативно. Для тех пациентов, которым необходима госпитализация, такая возможность должна быть обеспечена. Поэтому во всех регионах нужно создать резерв коек для больных коронавирусом», - заявил на совете по борьбе с COVID-19 премьер-министр Михаил Мишустин.

Коренной перелом в борьбе с эпидемией, по мнению специалистов, возможен, когда большая часть населения переболеет или пройдет вакцинацию.

На этой неделе в России запущено массовое производство первой вакцины для профилактики коронавируса, разработанной специалистами Минобороны совместно с Центром Гамалеи, «Спутник V».

Важность прививок понимают все. О желании вакцинироваться заявила представитель всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. 

Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург считает, что на территории страны процесс начнется в ближайшие недели и препарат будет доступен всем. В январе-феврале 2021 года планируется производить от 5 до 6 миллионов доз в месяц.

«Десятки стран уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и по совместному производству этих препаратов. Убеждены, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств. Мы готовы и далее предоставлять партнерам российские тест-системы, реагенты для диагностики коронавируса, в том числе, на безвозмездной основе», - сказал Владимир Путин.

Пока массовая вакцинация еще не началась, одним из самых действенных лекарств против вируса остаются ограничения. По словам главного санитарного врача России Анны Поповой, статистика это каждый раз подтверждает. Во всех регионах, где ужесточается масочный режим, ситуация неизменно стабилизируется в течение последующих двух недель.

На этой неделе в Ульяновской области запретили проведение банкетов. Отменяются они и на Новый год. В Пермском крае 30% сотрудников предприятий переведены на удаленку. Ограничена работа кафе и ресторанов, а старшеклассники учатся из дома. Продлевается дистанционный режим и в школах Самарской области.

Новый пакет противоэпидемических мер принят в Москве. На дистанционный режим переведены все ВУЗы, с 23.00 до шести утра закрыты развлекательные учреждения, а также кафе и рестораны, в театрах зал должен быть заполнен только на 25%, а в кинозалах стала обязательной шахматная рассадка.

О том, как складывается ситуация с коронавирусом в России и выполняются предписания властей смотрите в сюжете Константина Худолеева.

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