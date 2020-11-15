Лед и пламень: регионы России накроет аномальная погода

Россию в течении недели ожидает погода с аномальным теплом и аномальным холодом в различных частях страны. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В целом в России погода будет неоднородная. На азиатской территории погода теплая, особенно в северной половине. Там температура сразу на 12-20 градусов выше нормы. Это очень много», - сказал эксперт.

У жителей северо-европейской части температура поднимется на 4-8 градусов выше нормы, а на юге европейской территории - на 4-6 градусов ниже нормы.

«В центре - около нормы, а вот на юге, Ростовская область, Краснодарский край, Ставрополье, Приволжский федеральный округ, Урал, там отрицательные аномалии", - сообщил Вильфанд ТАСС.

По его словам, температура на юге европейской части России будет ниже климатической нормы на 4-7 градусов в течение недели.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, какой будет предстоящая зима в стране. По прогнозам, повторения рекордно теплой погоды не будет, однако суровых морозов также не обещают.