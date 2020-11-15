Глава минздрава Украины увидел позитив в COVID-19

В Украине глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что нашел позитив в том, что у него выявили коронавирусную инфекцию. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

«Болеть, как и кому угодно, мне не нравится, но во всем пытаюсь искать и позитив. И нашел его в этот раз. За все время пандемии я смотрел на ситуацию глазами докторов», - сказал Степанов.

По его словам, для него это возможность увидеть эту ситуацию глазами пациента.

«Я хочу пройти через свой COVID как обычный пациент», - добавил глава Минздрава.

Во время лечения Степанов будет фиксировать все недостатки и проблемы, которые могут возникнуть во время лечения, «чтобы вместе с командой министерства здравоохранения очень быстро находить пути их решения».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак после подтверждения коронавируса были госпитализированы в больницу «Феофания».