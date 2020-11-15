В стране и мире Командующий войсками ЮВО передал вдове погибшего летчика Ми-24 орден Мужества Светлана Головина Трагедия произошла вечером 9 ноября в результате применения азербайджанской стороной ПЗРК в воздушном пространстве Армении. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Вдове летчика Юрия Ищук, погибшего в Армении в результате крушения российского вертолета Ми-24, вручили орден Мужества за отвагу и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. «Память о подвиге его экипажа останется навечно в наших сердцах», – сказал командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников. Также искренняя благодарность за воспитание сына была выражена родителям летчика. В ходе церемонии генерал армии подчеркнул, что гибель экипажа должна стать уроком всем, кто планирует внести раскол в дружбу между Россией, Арменией и Азербайджаном.



Трагедия произошла вечером 9 ноября в результате применения азербайджанской стороной ПЗРК в воздушном пространстве Армении. Ми-24 сопровождал военную колонну 102-й военной базы ЮВО.



Жертвами оказались два члена экипажа - майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин. Выжившим оказался старший лейтенант Владислав Грязин, который был госпитализирован с травмами средней тяжести. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика