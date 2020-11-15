Минкультуры РФ модернизирует более 400 школ искусств

Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что в планах ведомства на ближайшие три года стоит задача модернизировать более 400 школ искусств.

По словам главы Минкульта, это позволит улучшить инфраструктуру и содержание обучения.

«К концу этого года мы тоже подходим с неплохим результатом - будут модернизирована 151 школа в 36 регионах», - сказала Любимова в интервью «Российской газете».

Также Министр рассказала, что сейчас на территории страны в школах искусств учится больше 1,6 миллиона учеников.