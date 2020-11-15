Минкультуры РФ модернизирует более 400 школ искусств
По словам Ольги Любимовой, это позволит улучшить инфраструктуру и содержание обучения.
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Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что в планах ведомства на ближайшие три года стоит задача модернизировать более 400 школ искусств.
По словам главы Минкульта, это позволит улучшить инфраструктуру и содержание обучения.
«К концу этого года мы тоже подходим с неплохим результатом - будут модернизирована 151 школа в 36 регионах», - сказала Любимова в интервью «Российской газете».
Также Министр рассказала, что сейчас на территории страны в школах искусств учится больше 1,6 миллиона учеников.