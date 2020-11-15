Сборная России по велоспорту заняла второе место на ЧЕ

Команда сборной России по велоспорту заняла второе место в итоговом зачете чемпионата Европы.

Всего в российскую копилку было завоевано пять золотых, пять серебряных и три бронзовые медали. Первой в общекомандном медальном зачете стала сборная Великобритании (6-3-2), третьей - команда Италии (3-7-3).

Золотые медали российской команде принесли Анастасия Войнова (спринт), Дарья Шмелева (гит), мужская и женская сборные России (обе — командный спринт), и мужская сборная России, которая одержала победу в командной гонке.

Серебряные медали завоевали Денис Дмитриев (спринт, кейрин), Дарья Шмелева (спринт), Войнова (гит на 500 метров с места), Диана Климова и Мария Новолодская (мэдисон). Бронзовые награды взяли Сергей Ростовцев (гонка на выбывание), Лев Гонов (индивидуальная гонка) и Новолодская (омниум).

Ранее определились все участники чемпионата Европы по футболу. Соревнования пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года, турнир запланирован к проведению в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге.