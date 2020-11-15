В стране и мире В Москве потушили исторический «Дом нефтяников» Светлана Головина На данный момент информация о пострадавших не поступала. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Пожар в знаменитом «Доме нефтяников» на Большой Дорогомиловской улице в Москве ликвидирован, сообщили в МЧС. В ходе спасательной операции была произведена эвакуация людей. «В 18.54 пожар ликвидирован. В целях безопасности из дома были выведены порядка 10 человек», - уточняется в заявлении ведомства. На данный момент информация о пострадавших не поступала. Историческое здание середины XX века - «Дом нефтяников» - расположен в центре столицы на берегу Москва-реки в пределах Камер-Коллежского вала. Территория ограничена набережной Тараса Шевченко, улицей Большая Дорогомиловская, а также надземной галереей Смоленского моста Московского метрополитена. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика