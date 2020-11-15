Главы МИД России и Армении обсудили размещение миротворцев в Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном.

В ходе разговора министры обсудили ход выполнения совместного заявления, подписанного Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым, в частности, задачи, «связанные с развертыванием российских миротворцев» в Нагорном Карабахе, а также «обеспечением эффективного выполнения ими своего мандата».

Кроме того, Лавров проинформировал Мнацаканяна о планах деятельности межведомственного центра гуманитарного реагирования.

«Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули важное значение налаживания сотрудничества с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, ЮНЕСКО, Программой развития ООН, Международным комитетом Красного Креста и другими многосторонними организациями в интересах облегчения положения гражданских лиц в зоне конфликта и сохранения религиозных и культурных объектов», - говорится в сообщении российского МИД.

Благодаря действия российских миротворце 14 ноября около 250 беженцев вернулись в свои дома в Степанакерт.