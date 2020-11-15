Историческое здание середины XX века загорелось в Москве

В Москве на Большой Дорогомиловской улице загорелось историческое здание середины XX века - знаменитый «Дом нефтяников». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Москве.

«Пятнадцатого ноября в 17:53 поступило сообщение о пожаре по адресу: набережная Тараса Шевченко, дом 1, где, по предварительной информации, происходит возгорание на кровле 14-этажного жилого дома», - уточнили в МЧС.

В разное время в этой исторической постройке проживали первый директор ЦПКиО им. Горького Бетти Глан и литературовед Евгений Пастернак, сын писателя Бориса Пастернака.