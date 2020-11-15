СК назвал предварительную причину пожара в жилом доме в Ставрополе

Следственный комитет по Ставропольскому краю назвал причину, из-за которой могло произойти возгорание в многоквартирном доме в Ставрополе, где пострадали три человека. Об этом журналистам сообщили в следственном управлении (СУ) СК РФ по краю в воскресенье.

«По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение одного из жильцов дома с легковоспламеняющейся жидкостью», - говорится в сообщении.

На месте происшествия под руководством руководителя СУ СК по Ставропольскому краю Игоря Иванова работают следователи и криминалисты ведомства.

СК уточняет все обстоятельства происшествия, в том числе и соответствие стандартов безопасности в доме. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщение о пожаре поступило в дежурную смену ГУ МЧС России по Ставропольскому краю в 13:45 по адресу: ул. Пригородная 235/2.

Из здания было эвакуировано 200 человек. Пять человек госпитализированы с термическими ожогами.