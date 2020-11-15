В стране и мире В Одессе проверяют информацию о «минировании» избирательного участка Ирина Киселенко На линию 102 позвонил неизвестный и сообщил о минировании избирательного участка. © Фото: od.npu.gov.ua В Одессе правоохранительные органы проверяют поступившее сообщение о «минировании» избирательного участка. Соответствующую информацию на сайте разметила пресс-служба Национальной полиции Одесской области. «На место происшествия направлены сотрудники Взрывотехнического управления, кинологи, следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции. Они проверяют объект на наличие взрывоопасных устройств или веществ», - говорится в сообщении. В воскресенье, 15 ноября, на Украине проходит второй тур местных выборов-2020. Голосование проходит в семи городах Украины – Каменце-Подольском, Краматорске, Луцке, Одессе, Сумах, Украинке и Херсоне. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика