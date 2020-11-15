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В Одессе проверяют информацию о «минировании» избирательного участка

Ирина Киселенко
18:12 15.11.2020
На линию 102 позвонил неизвестный и сообщил о минировании избирательного участка.
В Одессе проверяют информацию о «минировании» избирательного участка
© Фото: od.npu.gov.ua

В Одессе правоохранительные органы проверяют поступившее сообщение о «минировании» избирательного участка. Соответствующую информацию на сайте разметила пресс-служба Национальной полиции Одесской области.

«На место происшествия направлены сотрудники Взрывотехнического управления, кинологи, следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции. Они проверяют объект на наличие взрывоопасных устройств или веществ», - говорится в сообщении.

В воскресенье, 15 ноября, на Украине проходит второй тур местных выборов-2020. Голосование проходит в семи городах Украины – Каменце-Подольском, Краматорске, Луцке, Одессе, Сумах, Украинке и Херсоне.

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