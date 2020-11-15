Анита Цой не согласилась с предложением Меладзе об отказе от новогодних шоу
Заслуженная артистка России Анита Цой считает неправильным предложение Валерия Меладзе отказаться от съемок новогодних программ, поскольку артисты всегда должны быть рядом со своими поклонниками.
«Бойкот может привлечь к себе внимание государства, но, учитывая, что артисты всегда должны быть рядом с народом, учитывая, что Новый год - это большой праздник, который ждут все граждане страны. И неважно с телевизионных экранов это будет происходить, из радио эфиров - артисты всегда должны быть рядом со своими поклонниками», - сказала певица в комментарии «Звезде».
Цой рассказала, что сейчас она уже приняла участие в нескольких проектах и, если будут предложения, отказываться от них она не собирается.
«Ситуация двоякая. Я снимаюсь, потому что понимаю, что мои зрители скучают без меня, им сейчас непросто и у всех непростая ситуация.Нужно поддерживать друг друга», - добавила артистка.
В то же время Цой разделила позицию Меладзе, что для того, чтобы привлечь к себе внимание нужно действовать одновременно всем, но найти для этого другой способ.
Ранее о том, что отказаться от съемок в новогодних шоу будет нечестно по отношению к зрителям рассказали «Звезде» народный артист России Владимир Винокур и певица Татьяна Буланова.
Пост, вызвавший большой общественный резонанс, был опубликован Валерием Меладзе на странице в Сети. Артист предложил коллегам по цеху отказаться от съемок в новогодних передачах из-за отмены концертов в Москве в связи с пандемией.
Однако после Меладзе объяснил, что не пытался призвать коллег к бойокоту, а лишь сделал предположение о гипотетическом развитии ситуации.