Два человека погибли в ДТП на трассе в Подмосковье
Среди погибших один несовершеннолетний.
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При съезде легковушки с трассы в Подмосковье два человека погибли и двое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД по Московской области.
Авария произошла в 15.15 на трассе Куровское - Шатура - Дмитровский погост, 76-й километр. Легковой автомобиль Volkswagen съехал с дороги на большой скорости и вылетел в кювет в деревне Русановская.
Все обстоятельства происшествия уточняются.