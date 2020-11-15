Два человека погибли в ДТП на трассе в Подмосковье

При съезде легковушки с трассы в Подмосковье два человека погибли и двое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД по Московской области.

Авария произошла в 15.15 на трассе Куровское - Шатура - Дмитровский погост, 76-й километр. Легковой автомобиль Volkswagen съехал с дороги на большой скорости и вылетел в кювет в деревне Русановская.



Все обстоятельства происшествия уточняются.