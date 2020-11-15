Трамп назвал победу Байдена результатом сфальсифицированных выборов
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что кандидат от демократов Джо Байден одержал победу, «потому что выборы были сфальсифицированы».
«Не были допущены наблюдатели (от республиканцев, - прим.ред), голоса подсчитывались частной леворадикальной компанией Dominion с плохой репутацией и плохим оборудованием», - акцентировал Трамп на своей странице в Twitter-аккаунте.
Американский лидер пояснил, что в ночь подсчета голосов были зафиксированы попытки демократов украсть голоса избирателей.
Заявление было сделано после выхода сюжета Fox News о возможных махиниациях в ходе президентских выборов.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. После подсчета голосов СМИ объявили победителем Джо Байдена. В свою очередь Трамп заявил, что намерен разобраться во всем детально и отстаивать собственную победу в суде.