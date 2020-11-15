В стране и мире Трамп назвал победу Байдена результатом сфальсифицированных выборов Светлана Головина Президент США отметил, что в ночь подсчета голосов были зафиксированы попытки украсть голоса избирателей. © Фото: Niyi Fote, imago-images, Globallookpress Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что кандидат от демократов Джо Байден одержал победу, «потому что выборы были сфальсифицированы». «Не были допущены наблюдатели (от республиканцев, - прим.ред), голоса подсчитывались частной леворадикальной компанией Dominion с плохой репутацией и плохим оборудованием», - акцентировал Трамп на своей странице в Twitter-аккаунте. Американский лидер пояснил, что в ночь подсчета голосов были зафиксированы попытки демократов украсть голоса избирателей. Заявление было сделано после выхода сюжета Fox News о возможных махиниациях в ходе президентских выборов. Выборы президента США состоялись 3 ноября. После подсчета голосов СМИ объявили победителем Джо Байдена. В свою очередь Трамп заявил, что намерен разобраться во всем детально и отстаивать собственную победу в суде. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика