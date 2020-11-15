Выписанный из больницы Дмитрий Хрусталев рассказал о своем диагнозе

Телеведущий Дмитрий Хрусталев рассказал на своей странице в Instagram, как оказался в больнице.

По словам шоумена, ему стало плохо по дороге из Санкт-Петербурга в Репино в такси. Очнулся он уже в больнице спустя несколько часов.

«По дороге из Санкт-Петербурга в Репино, в такси, мне стало плохо, я потерял сознание , а очнулся уже через несколько часов в больнице, куда привез меня водитель, за что ему огромное спасибо!), и где врачи быстро привели меня в сознание (за что им не менее огромное спасибо!!!)», - написал Хрусталев на своей странице в Instagram.

Врачи поставили телеведущему предварительный диагноз - «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления», о чем шоумен также рассказал у себя в соцсети.

В субботу Дмитрия Хрусталева госпитализировали в больницу под Санкт-Петербургом с признаками интоксикации. Врачам даже пришлось ввести артиста в искусственную кому.