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Выписанный из больницы Дмитрий Хрусталев рассказал о своем диагнозе

Лина Давыдова
17:10 15.11.2020
Врачи поставили телеведущему предварительный диагноз - «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Окончательный диагноз, по словам Хрусталева, еще предстоит выяснить.
Выписанный из больницы Дмитрий Хрусталев рассказал о своем диагнозе
© Фото: dmitry_khrustalev, instagram

Телеведущий Дмитрий Хрусталев рассказал на своей странице в Instagram, как оказался в больнице. 

По словам шоумена, ему стало плохо по дороге из Санкт-Петербурга в Репино в такси. Очнулся он уже в больнице спустя несколько часов. 

«По дороге из Санкт-Петербурга в Репино, в такси, мне стало плохо, я потерял сознание , а очнулся уже через несколько часов в больнице, куда привез меня водитель, за что ему огромное спасибо!), и где врачи быстро привели меня в сознание (за что им не менее огромное спасибо!!!)», - написал Хрусталев на своей странице в Instagram.

Врачи поставили телеведущему предварительный диагноз - «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления», о чем шоумен также рассказал у себя в соцсети.

В субботу Дмитрия Хрусталева госпитализировали в больницу под Санкт-Петербургом с признаками интоксикации. Врачам даже пришлось ввести артиста в искусственную кому.

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