В Иркутской области дорогу посыпали песком с человеческими костями

Обледенелую автомобильную дорогу в иркутском Киренске посыпали песком с фрагментами человеческих костей - череп и другие останки были обнаружены местными жителями, которые распространили информацию в Сети.

По предварительным данным, песок был взят рядом со старым кладбищем. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

«Установлена организация, которая проводила работы. Проводится проверка, где и на каком основании она брала песчано-гравийную смесь для посыпки дороги», - пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службы МВД по региону.

Кроме того, знакомый с ситуацией источник сообщил, что специалисты уточняют точный возраст и возможное происхождение останков.