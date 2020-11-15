В Минске против протестующих применили спецсредства

В Минске против митингующих на акции протеста были применены спецсредства. Об этом сообщила представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

«Мы подтверждаем применение спецсредств в ходе несанкционированных акций в Минске», - приводит ТАСС лова Чемодановой.

Ранее белорусские силовики начали задержания в центре Минска, где была запланирована несанкционированная акция оппозиции. Также в этом районе планировалось провести протестный марш.