В Минске против протестующих применили спецсредства
По данным правозащитников, в Минске уже задержано свыше 200 участников несанкционированной акции протеста.
© Фото: Виктор Толочко, Sputnik, РИА Новости
В Минске против митингующих на акции протеста были применены спецсредства. Об этом сообщила представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
«Мы подтверждаем применение спецсредств в ходе несанкционированных акций в Минске», - приводит ТАСС лова Чемодановой.
Ранее белорусские силовики начали задержания в центре Минска, где была запланирована несанкционированная акция оппозиции. Также в этом районе планировалось провести протестный марш.