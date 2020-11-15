Спрос на лекарства в России вырос в 15 раз

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что за последние несколько месяцев спрос на лекарственные препараты в России увеличился в 15 раз.

«В июне мы понимали и предполагали, предусмотрели наращивание объемов в два раза. Но, конечно же, никто не предполагал 15-кратного роста», — уточнил глава Минпромторга.

Мантуров отметил в эфире телеканала «Россия 1», что ситуация с наличием лекарств в аптеках сейчас налаживается за счет производителей, которые максимально увеличили свои мощности.

Дефицит лекарств был зафиксирован в октябре 2020 года. На фоне пандемии в ряде регионов граждане стали массово скупать противовирусные и антибактериальные препараты, в результате чего средства почти пропали из аптек.