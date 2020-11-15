Сербия объявила о 15-дневном локдауне из-за пандемии
Ограничение действует с 21:00 до 05:00 по местному времени (с 23:00 до 07:00 мск) с 17 ноября сроком на 15 дней.
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Сербское правительство ограничивает работу всех развлекательных заведений и магазинов из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявила премьер-министр страны Ана Брнаби в воскресенье в специальном обращении к нации.
«Мы вводим дополнительные жесткие меры, чтобы остановить распространение коронавируса», - заявила премьер.
Ограничения коснутся всех ресторанов, кафе, клубов, а также магазинов. Указ не распространяется на аптеки, заправки и доставку еды.
Карантинные меры вводятся с 17 ноября до 1 декабря ровно на 15 дней. По истечению ограничительных мер правительство примет дальнейшие действия.
На 15 ноября в Сербии зафиксировано 81 086 случаев заражения коронавирусом Covid-19.