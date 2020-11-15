Сербия объявила о 15-дневном локдауне из-за пандемии

Сербское правительство ограничивает работу всех развлекательных заведений и магазинов из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявила премьер-министр страны Ана Брнаби в воскресенье в специальном обращении к нации.

«Мы вводим дополнительные жесткие меры, чтобы остановить распространение коронавируса», - заявила премьер.

Ограничения коснутся всех ресторанов, кафе, клубов, а также магазинов. Указ не распространяется на аптеки, заправки и доставку еды.

Карантинные меры вводятся с 17 ноября до 1 декабря ровно на 15 дней. По истечению ограничительных мер правительство примет дальнейшие действия.

На 15 ноября в Сербии зафиксировано 81 086 случаев заражения коронавирусом Covid-19.