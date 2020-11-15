В Совфеде посчитали «неприемлемыми» обвинения в адрес России со стороны Польши

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал обвинения Польши в адрес циничными и не имеют ничего общего с реальностью.

«Цинично, неприемлемо и не имеет никакого отношения к реалиям. Так что это из серии с больной головы на здоровую», - заявил сенатор.

Косачев добавил, что Польша является одной из наиболее антироссийски настроенных стран Европы, пишет ТАСС.

Заявление было сделано на фоне высказывания пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина, который заявил, что Россия якобы пытается выставить страну проблемной для Европы.