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Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили прекращение боевых действий в Карабахе

Ирина Киселенко
16:01 15.11.2020
Телефонный разговор министров состоялся в воскресенье по инициативе азербайджанской стороны.
Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили прекращение боевых действий в Карабахе
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его коллега Джейхун Байрамов обсудили ход выполнения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом стало известно из сообщения российского МИД в воскресенье.

Стороны обсудили координацию практических шагов развертывания миротворческого контингента вооруженных сил Российской Федерации и организацию его работы «на земле».

Согласно информации МИД РФ, «по просьбе Байрамова российский министр сообщил об основных направлениях работы во исполнение указа президента Российской Федерации от 13 ноября "О создании межведомственного центра гуманитарного реагирования"».

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил в ходе брифинга, что Баку дал Еревану отсрочку до 25 ноября на вывод войск и мирных жителей из Кельбаджарского района, после чего район будет передан азербайджанской стороне.

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