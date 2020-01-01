Папа Римский извинился за инцидент с прихожанкой во время празднования Нового года

Папа Римский Франциск попросил прощения за то, что был вынужден ударить одну из прихожанок, которая в своем стремлении прикоснуться к понтифику схватила его за руку.

Инцидент произошел во время празднования Нового года на площади Святого Петра в Риме. Глава католической церкви шел вдоль ограждения и общался с верующими в тот момент, когда одна из пришедших на встречу схватила Папу Римского за руку.

«Все мы нередко теряем терпение. Такое бывает и со мной. Я прошу прощения за то, что подал плохой пример», - сказал Франциск, обращаясь к верующим.

Все произошло в считанные секунды и охрана понтифика не успела отреагировать на случившееся. В результате никто не пострадал, а видеоролик, на котором запечатлен недовольный Папа Римский стал популярен в Сети.