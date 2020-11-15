Пять человек пострадали при пожаре в жилой многоэтажке в Ставрополе

В Ставрополе пять человек пострадали в результате пожара в шестиэтажном доме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Cообщение о пожаре поступило в дежурную смену ГУ МЧС России по Ставропольскому краю в 13:45 по адресу: ул. Пригородная 235/2. Пожар ликвидируют в двух квартирах на первом этаже. Из здания было эвакуировано 200 человек.

В больницу с термическими ожогами было доставлено 5 человек. В 14:30 произведена ликвидация открытого горения.

Всего в ликвидации пожара задействовано: 55 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС: 25 человек и 7 единиц техники.