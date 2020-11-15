В стране и мире Группа МЧС РФ вылетела в Нагорный Карабах Светлана Головина Специалисты направлены с целью оказания помощи в решении гуманитарных вопросов пострадавшему населению. © Фото: МЧС РФ В воскресенье, 15 ноября, оперативная группа МЧС России вылетела из подмосковного аэропорта Жуковский в Армению для оказания помощи в решении гуманитарных вопросов населению Нагорного Карабаха. «Оперативная группа из числа специалистов центрального аппарата на месте оценит обстановку и скоординирует дальнейшие действия по оказанию необходимой помощи гражданскому населению», - сообщил глава ведомства Евгений Зиничев. Уточняется, что в составе группы направлено 30 человек. На данный момент в готовность приведена сводная группировка из 150 специалистов спасательных центров МЧС и 20 единиц техники. Отмечается, что в случае необходимости оказания медицинской помощи жителям Карабаха ведомство готово направить аэромобильный госпиталь. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика