Страны АСЕАН создадут крупнейшую в мире зону торговли

Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и их торговые партнеры заключили соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве, которое образует крупнейшую в мире зону свободной торговли

Соглашение поможет восстановить экономику стран АСЕАН в период пандемии. Вступление документа в силу создаст зону свободной торговли с 2,2 миллиардами потребителями и объемом ВВП $28 триллионов.

Переговоры между странами и их партнерами начались в ноябре 2012 года для углубления экономического сотрудничества между странами АСЕАН и Китаем, Японией, Южной Кореей, Австралией, Индией, а также Новой Зеландией.

Целью партнерства является охват товаров, услуг, инвестиций, экономического и технического сотрудничества, а также прав интеллектуальной собственности.