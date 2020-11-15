Буланова назвала бессмысленным призыв Меладзе бойкотировать новогодние программы

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова скептически отнеслась к призыву Валерия Меладзе отказаться от съемок в новогодних программах из-за новых ограничений в Москве.

По словам певицы, людям необходимо показать развлекательные программы, чтобы создать настроение праздника.

«Бойкот - это совершенно бессмысленно, на мой взгляд. Будут закрыты рестораны и людям ничего не останется делать, как сидеть дома у телевизора, а если не будет развлекательных программ в новогоднюю ночь, то и праздника не будет веселого», - сказала певица в комментарии «Звезде».

Буланова подчеркнула, что введенные ограничения вводятся только с целью безопасности здоровья граждан и отказываться от съемок неправильно по отношению к ним.

Ранее подобную точку зрения «Звезде» высказал солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, отметив, что съемки в новогодних программах для артистов необходимы.

В то же время, Владимир Винокур заявил, что зрители в происходящем из-за пандемии не виноваты.