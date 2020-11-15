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Огромное гнездо «шершней-убийц» нашли в Вашингтоне

Кирилл Васин
14:08 15.11.2020
В гнезде находились более 500 насекомых, 76 из них были матками.
Огромное гнездо «шершней-убийц» нашли в Вашингтоне
© Фото: WSDA

В столице США Вашингтоне было обнаружено огромное гнездо азиатских шершней. Их укус может убить за считанные минуты человека с непереносимостью.

Как сообщает издание Express, в гнезде находились более 500 насекомых, 76 из них были матками. Отмечается, что практически каждая из них могла перебраться в другое место и создать свое гнездо, принеся жителям множество проблем.

Подчеркивается, что несмотря на все меры предосторожности, включая закачивание углекислого газа, удаление рабочих и хранение в холодном помещении, большинство насекомых были еще живы, когда гнездо открыли.

«Шершни-убийцы» могут стать большой проблемой для Соединенных Штатов. Их гнезда начали находить недавно, но они быстро распространяются.

Ранее кандидат биологических наук Сергей Ижевский рассказал «Звезде», каким образом азиатские шершни могли появиться в США. По его словам, Вашингтон является благоприятным местом для размножения шершней, так как в городе нет небоскребов, а вместо них - частные дома, в которых масса места для организации гнезд.

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