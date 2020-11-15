В США продано письмо Бетховена за 275 тысяч долларов

С аукциона в США ушло письмо великого немецкого композитора Людвига ван Бетховена за 275 тысяч долларов (230 тысяч евро). Организаторы аукционного дома Heritage Auctions в Далласе сообщили, что были приятно удивлены, так как рассчитывали получить за него всего 60 тысяч долларов.

Как считает сотрудница Heritage Auctions, письмо выдающегося композитора привлекло к себе внимание профессионалов, так как в нем Бетховен пишет конкретно о своих музыкальных произведениях. Послание, написанное от руки, адресовано некому господину фон Бауману, в котором Бетховен просит вернуть ему ноты клавира для трио и обещает через несколько дней прислать их обратно вместе с сонатой для скрипки.

По данным из Heritage Auctions, письмо приобрела некая пианистка, пожелавшая остаться инкогнито. Как пишет DPA, этот пожелтевший и слегка помятый листок бумаги значит для нее очень много, так как творчеством композитора женщина увлечена в детства. Два года назад она также приобрела локон волос композитора. Письмо преданная поклонница Бетховена намерена передать в дар музыкальной школе в Нью-Йорке, в которой училась.