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Ученые научились прогнозировать извержение Йелоустоунского вулкана

Алексей Курильченко
14:35 15.11.2020
Последний раз супервулкан извергался более полумиллиона лет назад.
Ученые научились прогнозировать извержение Йелоустоунского вулкана
© Фото: Michele AnneLouise Cohen, ZUMAPRESS, Globallookpress

Профессор геохимии Вайомингского университета Кеннет Симс разработал способ прогнозирования извержения Йеллоустонского супервулкана. Для этого ученый изучает выделяемый вулканом радиоактивный углерод-14, который позволяет ученому предугадать поведение вулкана. О работе ученого сообщило издание Express.

По словам Симса, если супервулкан начнет извержение, весь запад Северной Америки будет уничтожен, а мир накроет пеплом. Последний раз Йеллоустоунский вулкан извергался более 640 тысяч лет назад. По словам ученого, его работа позволит предсказать новое извержение в долгосрочной перспективе, что позволит человечеству как следует подготовиться.

На данный момент ученым было установлено, что извержения супервулкана происходят в среднем каждые полмиллиона лет. Однако Симс отметил, что сила вулкана «угасает», что может повлиять на прогноз.

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