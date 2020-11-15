Ученые научились прогнозировать извержение Йелоустоунского вулкана

Профессор геохимии Вайомингского университета Кеннет Симс разработал способ прогнозирования извержения Йеллоустонского супервулкана. Для этого ученый изучает выделяемый вулканом радиоактивный углерод-14, который позволяет ученому предугадать поведение вулкана. О работе ученого сообщило издание Express.

По словам Симса, если супервулкан начнет извержение, весь запад Северной Америки будет уничтожен, а мир накроет пеплом. Последний раз Йеллоустоунский вулкан извергался более 640 тысяч лет назад. По словам ученого, его работа позволит предсказать новое извержение в долгосрочной перспективе, что позволит человечеству как следует подготовиться.

На данный момент ученым было установлено, что извержения супервулкана происходят в среднем каждые полмиллиона лет. Однако Симс отметил, что сила вулкана «угасает», что может повлиять на прогноз.