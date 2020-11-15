СК организовал проверку информации об отравлении детей в школьной столовой в Калининграде

СУ СК РФ по Калининградской области организовало проверку после появления в соцсетях информации об отравлении детей в одной из школ Калининграда.

Как отмечается на сайте регионального СУ СК РФ, имеются сведения, что за медпомощью обратились семь школьников. По предварительным данным, у шести детей – энтероколит, еще у одного – ОРВИ.

Ситуацию взял на контроль руководитель регионального управления СК Дмитрий Бочаров. Следователи и специалисты местного Роспотребнадзора осмотрели школьную столовую, изъяли и отправили на исследование необходимые образцы.