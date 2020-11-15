До конца года будет завершено строительство трех станций МЦД
За 2020 год были введены в эксплуатацию 12 остановочных пунктов.
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До конца 2020 года будет завершено строительство трех станций Московского центрального диаметра. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.
«В этом году мы ввели в эксплуатацию 12 остановочных пунктов на разных участках, до конца года планируем ввести еще три станции» - сообщается на сайте мэра Москвы.
Уточняется, что в этом году откроются станции «Подольск» на МЦД-2, платформа «Ховрино» на Октябрьской железной дороге и «Крекшино» на Киевском направлении Московской железной дороги. Также Бочкарев сообщил, что в 2021 году будут открыты 14 новых станций.