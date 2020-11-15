До конца года будет завершено строительство трех станций МЦД

До конца 2020 года будет завершено строительство трех станций Московского центрального диаметра. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

«В этом году мы ввели в эксплуатацию 12 остановочных пунктов на разных участках, до конца года планируем ввести еще три станции» - сообщается на сайте мэра Москвы.

Уточняется, что в этом году откроются станции «Подольск» на МЦД-2, платформа «Ховрино» на Октябрьской железной дороге и «Крекшино» на Киевском направлении Московской железной дороги. Также Бочкарев сообщил, что в 2021 году будут открыты 14 новых станций.