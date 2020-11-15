Азербайджан дал Армении отсрочку на вывод войск и жителей из Кельбаджара

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил в ходе брифинга, что Баку дал Еревану отсрочку до 25 ноября на вывод войск и мирных жителей из Кельбаджарского района, после чего район будет передан азербайджанской стороне. Ранее сообщалось, что передача района была запланирована на 15 ноября.

«В связи с возникшими у армянской стороны сложностями и исходя из принципов гуманизма, Азербайджан решил дать дополнительные десять дней Армении на вывод вооруженных сил и мирного населения из Кельбаджарского района» - сообщил Гаджиев.

По словам помощника президента, у армянской стороны возникли сложности с выводом людей, связанные с ограниченной пропускной способностью единственной доступной дороги и погодными условиями. Отмечается, что Армения обратилась с просьбой к Баку через российскую сторону. Даты передачи Агдамского и Лачинского районов Азербайджану остаются прежними – 20 ноября и 1 декабря соответственно.