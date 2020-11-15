В Минске начались задержания протестующих

Белорусские силовики начали задержания в Минске, где ранее была запланирована несанкционированная акция оппозиции. Также в этом районе планировалось провести протестный марш.

Сотрудники милиции задержали мужчину и женщину возле стихийного мемориала в память о Александре Тарайковском, который погиб во время протестов. Позже были зафиксированы задержания возле гостиницы «Орбита». Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.

На данный момент возле станции метро «Пушкинская» собралось несколько сотен человек. Сообщается о присутствии вооруженных сотрудниках ОМОНа и внутренних войск.