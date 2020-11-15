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Валуев считает, что артистам непозволительно лишать россиян новогодних праздников

Алексей Курильченко
13:40 15.11.2020
По словам депутата Госдумы, проблема коронавируса коснулась всех россиян и артистам не следует требовать каких-либо преференций.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: State Duma Russia, Globallookpress

Депутат Госдумы и бывший боксер Николай Валуев прокомментировал призыв Валерия Меладзе бойкотировать съемки новогодних программ из-за введения ограничений. По мнению политика, ограничения создают трудности не только артистам, но и всем россиянам, однако это необходимая мера.

«Во многих городах России новогодние мероприятия будут отменены из-за коронавируса – россияне будут праздновать дома. Лишать их праздника в это тяжелое время непозволительно. Не стоить думать, что из-за пандемии пострадали только артисты – мы все находимся в равных условиях. С это проблемой столкнулась вся страна и не следует требовать преференций для какой-либо отдельной группы граждан» - сообщил «Звезде» Валуев.

Ранее Валерий Меладзе объяснил свое заявление - артист не пытался призвать коллег к бойкотированию мероприятий, а лишь сделал предположение о гипотетическом развитии ситуации.

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