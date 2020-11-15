Врач рассказал, действительно ли красное вино помогает от COVID-19

Польза красного вина для профилактики ряда заболеваний, среди которых называют COVID-19, в действительности не доказана серьезными исследованиями. Такую информацию рассказал руководитель наркологической «Клиники доктора Исаева», врач-нарколог Руслан Исаев.

Специалист указал, что из-за отсутствия крупных фундаментальных исследований сложно определить, на самом ли деле красное вино имеет противоопухолевый эффект и противостоит развитию вирусов и бактерий.

Исаев предположил, что «живучесть» этой теории объясняется тем, что людям она кажется привлекательной.

««Это такой миф, в который очень приятно верить», - цитирует его «Лента.ру».

Ранее специалист Американской кардиологической ассоциации назвала дозу спиртного, допустимую для ежедневного употребления для мужчин и женщин.