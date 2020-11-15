Американские врачи не готовы проводить массовую вакцинацию от COVID-19

Министерство здравоохранения США запросило у правительства более 8 миллиардов долларов на проведение мероприятий по вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Эти средства пойдут на организацию логистики и подготовку медицинского персонала.

По мнению издания New York Times, правительство США выделяет большие суммы на разработку вакцины, которая должна быть готова в следующем месяце, но не финансирует организацию системы ее распространения, что может вызвать проблемы в будущем.

«На фоне заявлений правительства страны о том, что вакцина от коронавируса будет готова в следующем месяце, руководство городов и штатов предупреждает, что процесс распространения лекарства по стране, охваченной паникой, может быть испорчен отсутствием технологий, слабым финансированием и неподготовленностью медперсонала» - говорится в статье.

Врачи, опрошенные изданием, также выразили свою обеспокоенность ситуацией и признались, что «не готовы» к проведению массовой вакцинации в стране, где на сегодняшний зафиксировано рекордное число заражений в мире.