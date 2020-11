Стартовал командный турнир чемпионата по киберспорту «Юнармеец в сети»

О начале Всероссийского чемпионата по киберспорту «Юнармеец в сети» объявили в октябре, и практически сразу же он расколол движение «Юнармия» пополам: на участников и болельщиков. Тысячи геймеров со всех уголков России оказались в одном месте в одно время – «в сети».

«Сейчас, когда из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки активисты юнармейского движения вынуждены находиться большую часть времени дома, мы решили не просто занять их любимым делом. При поддержке нашего генерального партнера ПАО “Сбербанк” мы дали ребятам возможность развиваться в этом направлении, ведь киберспорт становится все более и более популярным в нашей стране. Ну и чтобы, так сказать, совместить приятное с полезным, мы учредили отменные призы. Самое важное, что юнармейцы занимаются тем, что им действительно интересно – под контролем взрослых, при помощи профессионалов и безопасных условиях» - рассказал директор департамента военно-патриотического воспитания движения «Юнармия» Антон Кузнецов.

Всероссийский чемпионат по киберспорту «Юнармеец в сети» дал возможность любителям компьютерных игр проявить себя в полной мере. Состязания проходят как в личном, так и командном зачете. Первый раунд позади, завершен этап однодневных соревнований по Dota 2, League Of Legends, Legends Of Runeterra, Brawl Stars, WOT Blitz, Free Fire, PUBG Mobile. А 6 ноября стартовал основной командный турнир в таких дисциплинах, как World of Tanks (3x3) и Valorant (5x5). Главный приз - игровая приставка PlayStation 5.

© «Юнармия»

«Юнармеец в сети» - это еще и ранняя профориентация юнармейцев. Эксперты отмечают, что отечественная IT-сфера очень нуждается в воспитании новых кадров. И чтобы не отстать от лидеров, специалистов нужно готовить со школьной скамьи.

По словам юнармейца Александра Смирнова из Воронежа, киберспорт — спорт для интеллектуалов, спорт будущего. Свою команду он собирал на протяжении двух лет.

«Для того, чтобы добиться успеха, нужна быстрая реакция и хорошая концентрация. При этом важны постоянные и длительные тренировки. Мы с ребятами сыгрались отлично – понимаем друг друга с полуслова. Рассчитываем покорить киберспортивный олимп», - отметил он.

© «Юнармия»

За участниками сражений каждый день можно наблюдать в прямом эфире на сайте «Юнармии» или в социальной сети движения ВКонтакте. Настоящие шоу от киберспортсменов в красных беретах комментируют профессиональные арбитры, которые выходят в эфир из студии, специально оборудованной в Центральном Доме «Юнармии».