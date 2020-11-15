В Совфеде ответили на обвинения Польши в адрес России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков ответил на обвинения Польши о том, что Россия якобы создает для нее «плохую репутацию» в информационном поле.

Как заявил парламентарий, это Польша использует Россию в качестве объекта для постоянных нападок, и данные обвинения – из их ряда.

«Если что-то в Польше происходит, на вопрос “Кто виноват?” они всегда отвечают: “Россия”», - приводит RT слова Цекова.

Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что РФ регулярно «атакует» Польшу в информационном поле и создает стране плохую репутацию. По его словам, речь идет о хакерских атаках, разведывательной деятельности и провокациях.