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Сторонники Трампа провели многотысячный митинг в Вашингтоне в его поддержку

Валентина Пескова
01:12 15.11.2020
Участники акции вышли на площадь, так как уверены, что в ходе президентских выборов были допущены нарушения.
© Видео: Dan Scavino, Twitter © Фото: Rod Lamkey LNP Consolidated News Globallookpress

Граждане США, отдавшие свои голоса за действующего президента США Дональда Трампа, провели на митинг в его поддержку. Тысячи американцев собрались на площади в Вашингтоне. В руках у демонстрантов были американские флаги, плакаты с именем главы государства и лозунги «Еще четыре года»

Участники акции утверждают, что в ходе президентских выборов были допущены нарушения, пишет The Guardian. Место сбора митингующих находилось неподалеку от Белого дома, ближайшие кварталы к резиденции главы государства перекрыты полицией.

«Сотни тысяч человек пришли выразить поддержку мне в Вашингтоне. Они не потерпят нечестные выборы», - написал Дональд Трамп в своем Twitter.

Трамп опубликовал видеоролики, на которых действительно видны улицы, заполненные многочисленными сторонниками президента США. На одном из роликов слышно, как люди хором исполняют гимн своей страны.

В то же время сообщается, что противники Трампа также провели шествие напротив резиденции президента. Они держали в руках плакаты с надписями «Уволен» и «Уходи».

Ранее действующий президент США назвал себя победителем голосования и заявил о намерении оспорить итоги выборов в ряде штатов.

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