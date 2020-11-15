Сторонники Трампа провели многотысячный митинг в Вашингтоне в его поддержку

Граждане США, отдавшие свои голоса за действующего президента США Дональда Трампа, провели на митинг в его поддержку. Тысячи американцев собрались на площади в Вашингтоне. В руках у демонстрантов были американские флаги, плакаты с именем главы государства и лозунги «Еще четыре года»

Участники акции утверждают, что в ходе президентских выборов были допущены нарушения, пишет The Guardian. Место сбора митингующих находилось неподалеку от Белого дома, ближайшие кварталы к резиденции главы государства перекрыты полицией.

«Сотни тысяч человек пришли выразить поддержку мне в Вашингтоне. Они не потерпят нечестные выборы», - написал Дональд Трамп в своем Twitter.

Трамп опубликовал видеоролики, на которых действительно видны улицы, заполненные многочисленными сторонниками президента США. На одном из роликов слышно, как люди хором исполняют гимн своей страны.

В то же время сообщается, что противники Трампа также провели шествие напротив резиденции президента. Они держали в руках плакаты с надписями «Уволен» и «Уходи».

Ранее действующий президент США назвал себя победителем голосования и заявил о намерении оспорить итоги выборов в ряде штатов.