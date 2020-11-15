В РФ продлили на год упрощенный порядок регистрации лекарств для лечения COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил на год упрощенный порядок регистрации медицинских изделий и лекарств для лечения COVID-19.

«Упрощенная процедура позволяет получить все необходимые документы для применения лекарств или использования медицинских изделий в максимально короткие сроки», - говорится в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что данный порядок был введен до 1 января 2021, теперь же он продлен еще на год. Мера должна помочь избежать проблем с поставками лекарств и медицинских изделий для лечения коронавируса. Мишустин поручил министрам и руководителям регионов страны ежедневно контролировать ситуацию.

Ранее в Кремле заявили о недопустимости дефицита лекарств в регионах. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в правительстве делают все, чтобы избежать подобных ситуаций.