В ЛНР сообщили о стягивании Украиной бронетехники на линии соприкосновения

В пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики сообщили о том, что украинские силовики стягивают бронетехнику к линии соприкосновения в Донбассе, что нарушает установленные меры обеспечения перемирия.

«В нарушении третьего пункта дополнительных мер, противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной территории», - заявил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Уточняется, что десять единиц бронетехники было выявлено в районе Муратово и вблизи Крымского. По словам представителя ЛНР, факт размещения техники подтверждается отчетом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики обстреляли из минометов село Ленинское.