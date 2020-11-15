Новостройка полыхает на Нежинской улице в Москве

В Москве на Нежинской улице произошел крупный пожар: полыхает строящееся высотное здание.

О причинах возгорания информации пока не поступало. Данных о пострадавших также на данный момент нет.

Как сообщает «360» со ссылкой на столичное МЧС, на месте работают спасатели.