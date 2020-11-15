Кинокритик Антон Долин высказался о претендующем на «Оскар» фильме Кончаловского

Кинокритик Антон Долин рассказал о причинах теплого приема академиками Венецианского кинофестиваля новой картины Антона Кончаловского «Дорогие товарищи». По его словам, фильм очень удачно совпал с происходящими в мире событиями и, одновременно, затрагивает вечные темы.

«Эта картина странным образом совпала с теми событиями и волнениями, которые происходят на постсоветском пространстве. И при этом фильм исследует вечные темы взаимоотношения власти и народа, о которых можно говорить бесконечно» - рассказал «Звезде» Долин.

Также кинокритик отметил качество картины – сценарий и актерские работы находятся «на достойном уровне». По словам Долина, лучшей актерской работой в картине отметилась Юлия Высоцкая.

Ранее стало известно, что фильм «Дорогие товарищи!» выдвинут на премию «Оскар» - об этом заявил председатель российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.