В стране и мире Коронавирус В России за сутки подтверждены 22 572 случая заражения коронавирусом Кирилл Васин Справились с коронавирусом за минувшие сутки 14 456 россиян. Всего выздоровели 1 439 985 человек. © Фото: Валерий Мельников, РИА Новости За сутки в России подтвердились 22 572 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 1 925 825. Такие данные приводит оперативный штаб. Справились с коронавирусом за минувшие сутки 14 456 россиян. Всего выздоровели 1 439 985 человек. На 15 ноября в стране проведено 68,5 миллиона тестов на коронавирус. Умерли от COVID-19 за сутки 352 человека. За все время - 33 186. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика