Врач предупредил о возрастающей опасности для «сердечников» при COVID-19

Доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев в разговоре со «Звездой» рассказал о возрастающей опасности для «сердечников» при COVID-19.

Как отметил специалист, по последней информации стало известно, что поражения сердца после COVID-19 и во время него гораздо более выражены, чем считалось ранее.

«Поражаются не только миокард и эндокард, но и проводящая система сердца, которая отвечает за нормальный ритм сердца. Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы более сложны. И, естественно, если тяжесть коронавируса высока, нарушается свертывающая система», - сказал Конев.

Он добавил, что риск развития тромботических осложнений сохраняется еще длительный период после коронавируса. Возрастает риск инсульта, инфаркта.

Ранее Конев рассказал, что нахождение в замкнутом пространстве, которое вынужденно переживают люди пожилого возраста, находясь дома в связи с опасностью заболеть COVID-19, способствует быстрому прогрессированию заболеваний, связанных с возрастом.