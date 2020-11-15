Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Врач предупредил о возрастающей опасности для «сердечников» при COVID-19

Кирилл Васин
11:01 15.11.2020
Конев добавил, что риск развития тромботических осложнений сохраняется еще длительный период после коронавируса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Jonas Güttler, dpa, Globallookpress

Доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев в разговоре со «Звездой» рассказал о возрастающей опасности для «сердечников» при COVID-19.

Как отметил специалист, по последней информации стало известно, что поражения сердца после COVID-19 и во время него гораздо более выражены, чем считалось ранее.

«Поражаются не только миокард и эндокард, но и проводящая система сердца, которая отвечает за нормальный ритм сердца. Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы более сложны. И, естественно, если тяжесть коронавируса высока, нарушается свертывающая система», - сказал Конев.

Он добавил, что риск развития тромботических осложнений сохраняется еще длительный период после коронавируса. Возрастает риск инсульта, инфаркта.  

Ранее Конев рассказал, что нахождение в замкнутом пространстве, которое вынужденно переживают люди пожилого возраста, находясь дома в связи с опасностью заболеть COVID-19, способствует быстрому прогрессированию заболеваний, связанных с возрастом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
09:25 В стране и мире
Мокрый снег и дождь ждут москвичей в воскресенье
08:12 В стране и мире
Ученые выявили неожиданное свойство лекарства от артрита
06:01 В стране и мире
Полиция в Вашингтоне отогнала активистов от отеля со сторонниками Трампа
05:20 В стране и мире
Эндокринолог назвала скрытые угрозы коронавируса
02:56 В стране и мире
Видео
В результате сильного наводнения затопило сразу два штата в Мексике
Популярное
Популярное
Видео
Винокур раскритиковал призыв Меладзе бойкотировать новогодние программы
Военный летчик оценил действия экипажа аварийно приземлившегося Ан-124
Меладзе призвал артистов бойкотировать съемки в новогодних программах из-за новых ограничений
Видео
Выстрел в стекло: в конфликтах на дороге стали применять огнестрельное оружие
Извержения сибирских вулканов в прошлом уничтожили 90% жизни на Земле
Видео
В Кировской области к дорожным рабочим вышли тринадцать медведей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.