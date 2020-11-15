В Красноярском крае житель протаранил машину, убегая от полиции

В Красноярском крае нарушитель, в попытках скрыться от преследующей его машины полиции, врезался в автомобиль вневедомственной охраны и опрокинул его. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по области.

Утром экипаж ДПС сообщил о преследовании автомобиля ВАЗ, водитель которого, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения и создавал опасные ситуации на дороге. Требования остановить машину он проигнорировал и попытался скрыться. В ходе преследования сотрудники ДПС позвали на помощь экипаж вневедомственной охраны.

«Водитель, пытавшийся скрыться, увидев впереди идущий автомобиль со спецсигналами наряда УВО, совершил столкновение, в результате которого произошло опрокидывание патрульного автомобиля. В результате ДТП сотрудники УВО и водитель, который пытался скрыться, получили телесные повреждения» - сообщили в пресс-службе.

В отношении водителя возбуждено дело по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» (19.3 КоАП РФ). Назначено проведение медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.