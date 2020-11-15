Уголовное дело возбудили после гибели четырех человек при пожаре под Челябинском

Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело после гибели четырех человек при пожаре в частном доме города Пласт Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-центре прокуратуры региона.

«Прокуратура области организовала проверку и взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту следственными органами СУСК РФ по Челябинской области по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)» - говорится в сообщении ведомства.

По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, пожар произошел рано утром 15 ноября. Горела кровля и надворные постройки частного дома. Внутри дома во время пожара находилось трое взрослых и один ребенок. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная проводка.