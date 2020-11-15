Шторм «Йота» усилился до урагана и готовится атаковать Центральную Америку

Тропический шторм «Йота», действующий в Карибском море, усилился до урагана. Об этом сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Как сообщается на сайте Центра, «Йота» может стать сильным ураганом. Он движется к Центральной Америке.

Ранее мощный тропический шторм «Эта» атаковал Флориду. В штате было объявлено чрезвычайное положение.